Школьники из Наро-Фоминска отправят письма и открытки бойцам СВО

В сельской библиотеке села Атепцево состоялось мероприятие, в ходе которого школьники написали письма и изготовили открытки, адресованные военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Небольшие треугольники фронтовых писем — такая форма была выбрана для посланий.

В своих письмах дети рассказали об успехах в учебе и увлечениях, о семьях и друзьях. Все письма будут отправлены в разные воинские части и полки, чтобы каждый военнослужащий почувствовал, что его ждут, о нем помнят и в него верят.

«Школьники написали письма с добрыми пожеланиями участникам специальной военной операции, в которых они выразили чувство благодарности за героизм, написали и о том, что ждут возвращения наших бойцов домой с победой», — поделилась библиотекарь Инна Чехович.

Пункт приема гуманитарной помощи для участников СВО находится по адресу: улица Ленина, дом 25б, Молодежный комплексный центр. Все желающие могут принести свою помощь ежедневно с 09:00 до 18:00.