Школьники из лицея № 5 в Зарайске сделали маскировочные сети

Ученики лицея № 5 стали участниками мастер-класса по изготовлению маскировочных сетей, который провела Елена Феоктистова, руководитель волонтерской группы «Зарайские чулочки». Этот мастер-класс стал частью работы по поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

В ходе занятия ребятам подробно рассказали о различных материалах, пригодных для создания маскировочных сетей, а также продемонстрировали основные техники плетения.

Под руководством Елены Владимировны школьники совместными усилиями изготовили свою первую маскировочную сеть, которая в ближайшее время будет передана бойцам на передовую.

В ближайших планах волонтерской группы школьников — изготовление окопных свечей, которые также необходимы военнослужащим на линии боевого соприкосновения, где они служат источником тепла и света.