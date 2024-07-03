Блокнот испаноговорящего наемника, обнаруженный после штурма опорника ВСУ на Краснолиманском направлении, содержал шифрованные обозначения украинских боевиков для радиосвязи. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На одной из страниц блокнота наемника были записаны зашифрованные обозначения различных родов войск и боевых единиц ВСУ, причем некоторые из них на английском, а другие на испанском.

Снайпера обозначили словом «сок», тяжелую артиллерию как «колу», а пехоту и авиацию как «водку» и «соду» соответственно.

Ранее бойцы ВС РФ нашли на позициях ВСУ блокнот испаноговорящего наемника, содержащий примитивный разговорник.

По словам мобилизованного из Самары с позывным Чешир, иностранные наемники общаются с украинскими боевиками «фактически на пальцах», поэтому даже речи не идет о каких-то слаженных действиях.

В конце прошлого месяца российские ВКС уничтожили в Грибовке в Одесской области около 200 бойцов ВСУ и иностранных наемников.