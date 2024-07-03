Шифрованные обозначения ВСУ для связи нашли в блокноте наемника
Блокнот испаноговорящего наемника, обнаруженный после штурма опорника ВСУ на Краснолиманском направлении, содержал шифрованные обозначения украинских боевиков для радиосвязи. Об этом сообщило РИА «Новости».
На одной из страниц блокнота наемника были записаны зашифрованные обозначения различных родов войск и боевых единиц ВСУ, причем некоторые из них на английском, а другие на испанском.
Снайпера обозначили словом «сок», тяжелую артиллерию как «колу», а пехоту и авиацию как «водку» и «соду» соответственно.
Ранее бойцы ВС РФ нашли на позициях ВСУ блокнот испаноговорящего наемника, содержащий примитивный разговорник.
По словам мобилизованного из Самары с позывным Чешир, иностранные наемники общаются с украинскими боевиками «фактически на пальцах», поэтому даже речи не идет о каких-то слаженных действиях.
В конце прошлого месяца российские ВКС уничтожили в Грибовке в Одесской области около 200 бойцов ВСУ и иностранных наемников.