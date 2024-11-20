Шесть украинских беспилотников сбили над Самарской областью утром 20 ноября

Губернатор Федорищев заявил о 6 уничтоженных БПЛА над Самарской областью

Утром 20 ноября над Самарской областью уничтожили шесть беспилотников. В результате атаки никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Пресечена атака киевского режима. <…> По оперативным данным, пострадавших и повреждений нет. Ситуация находится под контролем», — подчеркнул он.

Ранее в Минобороны уточнили, что минувшей ночью дежурные силы ПВО уничтожили в общей сложности 44 украинских беспилотника самолетного типа над Новгородской, Курской, Орловской, Белгородской, Тульской, Тверской Брянской, Московской и Смоленской областями.