Утром 20 ноября над Самарской областью уничтожили шесть беспилотников. В результате атаки никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Пресечена атака киевского режима. <…> По оперативным данным, пострадавших и повреждений нет. Ситуация находится под контролем», — подчеркнул он.
Ранее в Минобороны уточнили, что минувшей ночью дежурные силы ПВО уничтожили в общей сложности 44 украинских беспилотника самолетного типа над Новгородской, Курской, Орловской, Белгородской, Тульской, Тверской Брянской, Московской и Смоленской областями.
«Этажи выгорели за считаные секунды». Пожар охватил жилой дом в Севастополе
Россиянам напомнили о двух обязательных отметках в паспорте
Шесть украинских беспилотников сбили над Самарской областью утром 20 ноября
Силы ПВО сбили более 40 беспилотников над 9 регионами России
Релейный шкаф загорелся неподалеку от ж/д станции в Зеленограде
Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте