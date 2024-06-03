Шесть снарядов РСЗО «Ольха» сбили под Белгородом

Дежурные средства ПВО уничтожили шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха» над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории России пресекли 4 июня около 21:10 по московскому времени. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ночью и утром 2 июня в Белгородской области ликвидировали несколько воздушный целей. В ряде населенных пунктов повреждения получили жилые дома, автомобили и линия электропередачи.

В Белгороде несколько раз включали сигнал ракетной опасности. Также сообщалось, что средства ПВО сбили над регионом снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха».