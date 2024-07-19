Шесть дронов ВСУ сбили над Курской областью

Силы противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Наши бойцы ПВО сбили шесть украинских БПЛА самолетного типа в курском небе. Благодарю за защиту!» — написал глава региона.

До этого Смирнов предупредил жителей области, что нельзя приближаться к обломкам беспилотников, а также их трогать. По его словам, они могут нанести людям вред, поэтому о находке нужно сообщить по телефону экстренным службам.

Ранее в Белгородской области украинские боевики атаковать дронами села Черемошное и Березовку, пострадали два человека. В первом тракторист получил множественные осколочные ранения на голове и акубаротравму, когда БПЛА сбросил взрывное устройство. Во втором селе была ранена женщина.

Еще раньше в результате атаки дрона ВСУ трое человек в селе Отрадном получили ранения.