Шахматный клуб Сергея Карякина открыли в Балашихе

В доме культуры «Кучино» в Балашихе состоялось торжественное открытие одного из 12 новых шахматных клубов в рамках проекта «Шахматы для СВОих». Инициатива реализуется Федерацией шахмат Московской области при поддержке областного министерства информации и молодежной политики, подмосковной Ассоциации ветеранов СВО и администраций городских округов Подмосковья.

Мероприятие началось с приветственного слова депутата Государственной думы Аллы Поляковой, которая отметила значимость проекта для поддержки участников специальной военной операции и их семей.

«На сегодняшний день в регионе действует 16 федеральных и 40 региональных мер поддержки участников СВО и их семей. Этот проект — еще один реальный инструмент помощи тем, кто защищает нашу страну. Шахматные клубы станут частью системной программы партии по социальной адаптации, реабилитации и вовлечению участников специальной военной операции в активную жизнь».

В рамках открытия международный гроссмейстер, многократный чемпион мира и сенатор Российской Федерации от Республики Крым Сергей Карякин, президент Федерации шахмат Московской области, провел сеанс одновременной игры с десятью соперниками. Среди них были участники СВО, их родственники и любители шахмат. Итогом турнира стали девять побед и одна ничья в пользу Карякина.

«Мне кажется, что сегодня как раз тот день, когда победа — это не главное, а главное — участие. Было интересно поиграть и с военнослужащими, и с членами их семей. Я был приятно удивлен уровнем их подготовки. Сегодня у нас очень хороший старт», — поделился впечатлениями Сергей Карякин.

Двум лучшим соперникам гроссмейстер вручил книги с автографами. Одной из награжденных стала ученица школы № 8, которая начала заниматься шахматами с трех с половиной лет.

«Уверен, что этот клуб станет местом встреч, общения и роста — здесь будут рождаться чемпионы, формироваться настоящие граждане и патриоты России», — подчеркнул глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Торжественное мероприятие завершилось автограф-сессией Сергея Карякина, ставшей ярким финалом насыщенного и вдохновляющего дня.