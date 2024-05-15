Спецоперация 15 мая 2024, 09:59 Сенатор заявил о неизбежном «возвращении домой» Харькова Сенатор Цеков указал на необходимость освобождения Харькова РИА «Новости»

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Харьков является исторически русским городом, и российские войска его рано или поздно освободят. Об этом РИА «Новости» заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

«Это русская территория, которая рано или поздно должна снова вернуться домой из украинской нацистской оккупации», — указал он.

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Крымский сенатор добавил, что ВС России отбросят украинских боевиков от российских границ. По его словам, в будущем военные обязательно освободят большую часть Харьковской области.

Ранее российские войска продолжили наступление в зоне спецоперации. Из-за продвижения ВС России украинскому командованию пришлось перебросить боевиков из Часова Яра в Харьковскую область. Бригады ВСУ ночью оставили позиции на южной и юго-восточной окраине города.

По словам главы ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова*, ситуация под Харьковом для украинских военных продолжает ухудшаться.

*Внесен в список террористов и экстремистов