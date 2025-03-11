Семья в Подмосковье чудом спаслась после попадания БПЛА в их квартиру

Shot: дрон залетел прямо в квартиру в деревне Сапроново

Семья в подмосковной деревне Сапроново чудом спаслась после попадания беспилотника в их квартиру. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Беспилотник залетел в окно их квартиры на 20-м этаже около пяти утра. Взрывная волна выбила два окна, сорвала дверцы шкафов и повредила мебель. Никто из членов семьи не пострадал.

«В пять утра — резкий хлопок, взрыв. Вскочили, побежали искать детей и собирать живность. Быстро умылись, оделись и вышли на улицу. Специалисты осматривали квартиру и отпустили гулять. Пока вернуться нельзя», — сказала хозяйка квартиры Елена.

Ранее стало известно, что в результате падения обломков беспилотника на территории дистрибьюторского центра агрохолдинга «Мираторга» в Домодедове погиб сотрудник компании. Еще двое сотрудников получили ранения.

В Видном обломки дрона пробили крышу многоэтажного дома. В кровле появились дыры, на месте работают специалисты экстренных служб.