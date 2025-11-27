Семьи участников СВО в Люберцах поучаствовали в литургии в поддержку бойцов

Семьи участников СВО из Люберец приняли участие в литургии в поддержку воинов, которые находятся на передовой. Богослужение прошло в храме Казанской иконы Божией Матери в Котельниках

На богослужении присутствовали военнослужащие, представители ветеранских и благотворительных организаций, матери и жены участников спецоперации. В конце прошла панихида по тем, кто пал, защищая Родину.

После службы участники обсудили координацию дальнейшей работы по поддержке участников СВО и их близких.

«Мы собрались на божественную литургию, чтобы всем миром помолиться о наших воинах — о тех, кто сейчас на передовой, и о тех, кто уже отдал свою жизнь за Отчизну. Мы говорили о самом важном — как Церковь и общественные организации могут вместе, плечом к плечу, помогать нашим защитникам и их семьям», — отметила руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей при государственном фонде «Защитники Отечества» Алеся Давранова.

Богослужение прошло в храме Казанской иконы Божией Матери в Котельниках в рамках мероприятий Рождественских чтений Подольской епархии.