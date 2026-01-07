Семьи участников СВО из Можайского округа посетили Музей Победы

Более 70 человек — родные участников специальной военной операции — побывали в Музее Победы. Поездку 7 января организовал фонд «Защитники Отечества» при поддержке главы округа.

Мероприятие объединило женщин и детей, чьи близкие погибли, пропали без вести или продолжают службу. Для детей провели игровую программу «Елка Победы», где они в интерактивной форме узнали о подвиге советских солдат и получили памятные подарки. Взрослые в это время посетили экскурсию, посвященную битве за Москву и обороне Можайска в 1941 году.

«Мы организовали для детей участников СВО чудесный праздник. Бесконечно благодарны нашим защитникам и будем дальше поддерживать тех, кто обеспечивает безопасность страны», — сказал глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Такие поездки проводятся в округе на постоянной основе, чтобы помочь семьям сплотиться и создать для них положительные эмоции.