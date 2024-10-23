Семейная пара из Санкт-Петербурга вместе отправилась на СВО

Семейная пара из Санкт-Петербурга после начала СВО решила заключить контракт с Минобороны и вместе отправиться на службу. Их историю опубликовало РИА «Новости» .

Супруга, служащая в медицинском батальоне, рассказала, что около года смотрела на ситуацию со стороны и понимала, что должна быть на передовой, чтобы ей могли гордиться дети.

«На СВО пошла не только я, пошел мой супруг, даже, наверное, первая пошла я. А он ранее тоже был офицером. Мы решили, что наша семья должна быть здесь», — заявила она.

Они служат в разных местах — в Херсонской области и ЛНР, — но поддерживают связь. Дома у супругов остался сын, который хочет стать врачом, когда вырастет.

В сентябре получила известность история, как москвичка уехала в зону спецоперации, чтобы отомстить за погибшего мужа, который служил штурмовиком.