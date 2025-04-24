Семье погибшего героя СВО в Подольске вручили орден Мужества

Высокую награду вручил семье героя военный комиссар городского округа Вадим Мокляк. Заместитель главы Подольска Игорь Семенов выразил слова поддержки и благодарности родителям погибшего участника СВО.

Дмитрий Цыганков отправился добровольцем на фронт в июле 2023 года по примеру своего деда, который так же поступил в годы Великой Отечественной войны. Военнослужащий исполнял свой долг на Луганском направлении. Погиб в ноябре 2024 года в городе Кременная в возрасте 40 лет. Дмитрий был любящим сыном, братом, другом, вспоминают его близкие.

«Честный, смелый, ответственный, всегда был готов прийти на помощь близким. Считал своим главным долгом защищать Родину», — поделилась мать героя Людмила Цыганкова.