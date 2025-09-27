Ганчев: в украинских детсадах детей готовят к войне и запрещают русский язык

Украинские власти активно вытесняют русский язык в детских садах Харьковской области и призывают готовить детей к войне с ранних лет. Об этом написал в Telegram-канале глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Сейчас самое опасное время. Перед своим концом нацистская гидра будет отыгрываться на самом дорогом — на наших детях!» — добавил он.

Кроме того, по его словам, воспитателей детских садов бросают в тюрьмы за «антиукраинские взгляды» — и чем ближе будет конец режима, тем больше будет таких приговоров, заявил Ганчев. Также ВСУ все чаще стали размещать подразделения в детских садах, игнорируя интересы местных жителей.

