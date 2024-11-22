Сброс полуторатонной фугасной авиабомбы на ВСУ под Курском попал на видео

На месте падения полуторатонного боеприпаса возникло огромное грибовидное облако. Количество раненых и погибших боевиков неизвестно, Минобороны России никак эту информацию не комментировало.

Командир взвода Интернационального легиона Украины с позывным Чили жаловался на очень мощные удары ВС России ФАБ и КАБ. Он признался, что, если дроны можно сбить, то от авиабомб практически нет никакого спасения — они «просто разносят все в труху».

Чили также подчеркивал, что мотивация идти в атаку у бойцов практически отсутствует из-за угрозы попасть под удар ФАБ.

Ранее в Сети завирусилось видео, как российские военные сбросили на боевиков ВСУ в Курской области трехтонную авиационную бомбу ФАБ-3000. После падения снаряда над землей поднялся огромный гриб огня и дыма.