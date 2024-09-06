Сбивший 6 дронов «Баба-яга» участник СВО объяснил особенность этого БПЛА

Украинские беспилотники «Баба-яга» невозможно увидеть и сбить без прибора ночного видения. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал участник спецоперации, командир взвода Юрий Деев.

Он лично уничтожил шесть дронов «Баба-яга». Командир назвал этот БПЛА мощным дроном. У беспилотника есть шесть винтов, он несет хорошие заряды, в том числе минометы и противотанковые мины. По словам Деева, сбивать их сложно.

«Без прибора ночного видения ее („Бабу-ягу“ — прим. ред.) не увидеть и не сбить. Она летает только ночью», — подчеркнул он.

Командир добавил, что украинские боевики запускают эти дроны всегда в разное ночное время. При этом БПЛА могут вообще не полететь.

В России разработали новый ударный дрон. Аппарат получил название «Ночная ведьма». Как рассказал разработчик «Гроза», российский дрон является улучшенным аналогом украинской «Бабы-яги».