Российские саперы играют важную роль в продвижении войск в городе Гуляйполе Запорожской области, расчищая пути для пехоты и бронетехники. Об этом рассказал корреспондент Андрей Вакула сайту телеканала « Звезда ».

Бойцы занимаются обезвреживанием установленных украинскими войсками мин, как отечественных, так и зарубежных образцов.

«За день, бывало, уничтожали до 50 мин врага. В основном раскидывают на дорогах, на перекрестках. Также уничтожаем дроны противника, так называемые „ждуны“», — сообщил штурмовик-сапер с позывным Бледный.

Такие меры позволяют снизить угрозы для штурмующих подразделений и обеспечить безопасный проход к объектам дальнейшего наступления.