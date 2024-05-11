Сакральный смысл увидели в новом знаке на военной технике России | 360°

11 мая 2024, 20:57
Сакральный смысл увидели в новом знаке на военной технике России
Новый знак на технике группировки «Север» назвали «руной Гунгнира»
Ранее не используемый знак быстрого опознавания нанесли на военную технику действующей на Харьковском направлении группировки войск «Север». Фотографиии задействованного в спецоперации транспорта опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».
Авторы уточнили, что теперь группировка использует новый тактический знак быстрого опознавания.
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Авторы Telegram-канала «Портфель Генштаба» блеснули знанием скандинавских мифов и сравнили знак на технике с «руной Гунгнира». Такое имя носило копье верховного бога Одина. Оно поражало любую цель и пробивало любые щиты и доспехи.
Группировка войск «Север» за минувшие сутки освободила пять населенных пунктов Харьковской области. Прорыв российских войск оценили в США и назвали одним из подтверждений предстоящего крупного наступления на позиции ВСУ.
Военные
Специальная военная операция РФ на Украине
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