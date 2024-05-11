Сакральный смысл увидели в новом знаке на военной технике России | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 20:57 Сакральный смысл увидели в новом знаке на военной технике России Новый знак на технике группировки «Север» назвали «руной Гунгнира» РИА «Новости»

Читать 360 в

Ранее не используемый знак быстрого опознавания нанесли на военную технику действующей на Харьковском направлении группировки войск «Север». Фотографиии задействованного в спецоперации транспорта опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Авторы уточнили, что теперь группировка использует новый тактический знак быстрого опознавания.

Реклама

Авторы Telegram-канала «Портфель Генштаба» блеснули знанием скандинавских мифов и сравнили знак на технике с «руной Гунгнира». Такое имя носило копье верховного бога Одина. Оно поражало любую цель и пробивало любые щиты и доспехи.

Группировка войск «Север» за минувшие сутки освободила пять населенных пунктов Харьковской области. Прорыв российских войск оценили в США и назвали одним из подтверждений предстоящего крупного наступления на позиции ВСУ.