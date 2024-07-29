RT показал уникальные кадры из Красногоровки в ДНР

Военному корреспонденту RT Андрею Филатову удалось снять работу, которую провели штурмовики 110-й бригады в Красногоровке в ДНР. Видео опубликовал сайт телеканала.

Российские бойцы должны были отключить от снабжения силы ВСУ.

Отряд «Шторм» и входящие в него расчеты БПЛА на протяжении полутора дней занимались постоянной разведкой, а также подавлением огневых точек и деморализацией противника.

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