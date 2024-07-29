RT показал кадры сражений в освобожденной Парасковиевке в ДНР

Военный корреспондент RT Александр Пискунов поделился эксклюзивными кадрами боев в освобожденной Парасковиевке Донецкой Народной Республики.

Сражения за населенный пункт вели штурмовики 33-го полка. По словам бойца с позывным Итальянец, военным удалось взять в плен украинских боевиков, засевших в подвале здания.

Собеседник журналиста также рассказал о перехвате украинской рации. Благодаря этому стало известно о планах противника по наступлению с трех сторон. Солдаты ВСУ так и не смогли реализовать задуманное.

https://russian.rt.com/ussr/video/1347388-shturmoviki-33-go-polka-rasskazali-o-boyah

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