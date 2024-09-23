RT опубликовал кадры спасения российского бойца, пострадавшего после атаки ВСУ
Военный корреспондент RT Андрей Филатов поделился напряженными кадрами операции по спасению российского военнослужащего. Боец с позывным Грек получил ранения ног и руки после атаки ВСУ.
Товарищи связались с пострадавшим по рации и сообщили, что выход у него только один — ползти вперед. Расстояние составило около 100 метров.
Сила воли и наводки команды помогли Греку добраться до безопасного участка. Там бойца приняли сослуживцы.
Раскрыт диагноз разгромившего могилу Маслякова вандала
Производитель протезов из Щелкова получил 2 награды на фестивале соцрекламы
Школьники из Дмитрова стали призерами всероссийских соревнований по многоборью
Экскурсию по Дмитровскому кремлю провели для гостей фестиваля осени
Удар по отношениям с Россией. Названа цель задержания Шугалея в Чаде
Подмосковный спортсмен занял 2-е место на турнире по вольной борьбе в Минске
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте