RT опубликовал кадры спасения российского бойца, пострадавшего после атаки ВСУ

Военный корреспондент RT Андрей Филатов поделился напряженными кадрами операции по спасению российского военнослужащего. Боец с позывным Грек получил ранения ног и руки после атаки ВСУ.

Товарищи связались с пострадавшим по рации и сообщили, что выход у него только один — ползти вперед. Расстояние составило около 100 метров.