RT: хирург удалил аневризму российскому бойцу без специального оборудования

Военный хирург Антон Казанцев, не имея специального оборудования, провел сложную операцию российскому бойцу с позывным Художник. Об этом сообщил RT .

Подробнее о спасении рассказали герои истории. Художник пояснил, что получил тяжелое ранение во время атаки беспилотника. Через сутки пострадавшего доставили в госпиталь в тяжелом состоянии.

«Осколок снаряда прошел через его руку насквозь, разорвав артерию в левой подмышке, что привело к развитию ложной аневризмы. Из-за активных боевых действий не было возможности оперативно отправить его в оборудованный госпиталь», — сообщил врач.

Для процедуры медику не хватало важных инструментов: оптического увеличения и сосудистого инструментария. Специалисту пришлось довериться своему зрению. Благодаря профессионализму хирурга пациента удалось спасти.