RT: боец с позывным Визирь собрал зенитную установку на базе самодельного багги

Военный корреспондент RT Влад Андрица взял интервью у начальника штаба 52-го отдельного зенитного дивизиона с позывным Визирь.

Российский военнослужащий собрал зенитную установку на базе самодельного багги. Такая идея возникла после того, как орудие получило повреждения при атаке вражеского дрона.

Участнику СВО потребовалось три месяца на чертеж и сборку конструкции. По его словам, единственная сложность заключалась в поиске необходимых деталей.