RT: боец с позывным Визирь собрал зенитную установку на базе самодельного багги

Военный корреспондент RT Влад Андрица взял интервью у начальника штаба 52-го отдельного зенитного дивизиона с позывным Визирь.

Российский военнослужащий собрал зенитную установку на базе самодельного багги. Такая идея возникла после того, как орудие получило повреждения при атаке вражеского дрона.

Участнику СВО потребовалось три месяца на чертеж и сборку конструкции. По его словам, единственная сложность заключалась в поиске необходимых деталей.

Отгоняем кровопийц. Как защитить себя и жилье от комаров

Карл III никогда не увидит внуков. Принц Гарри отказался везти жену и детей в Британию

«Откровенное уродство». Запад показал сексуальные извращения на уровне культуры

Крещение Руси. Как князь Владимир изменил ход истории

«Дэдпул и Росомаха». Надежда или провал киновселенной Marvel?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте