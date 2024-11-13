Российского военного впервые будут судить за добровольную сдачу в украинский плен

Военный суд в Москве рассмотрит уголовное дело в отношении бойца, которого обвиняют в добровольной сдаче в плен в зоне спецоперации. Об этом сообщило издание «Коммерсант» .

По данным следствия, фигурантом дела стал уроженец Сахалина, бывший шахтер Роман Иванишин. Его обвинили в покушении на добровольную сдачу в плен, сдаче в плен (при отсутствии признаков госизмены) и дезертирстве, совершенном в условиях ведения боевых действий или мобилизации. За первые две статьи мужчине грозят десятилетние сроки лишения свободы, а за третью — еще 15 лет.

Как выяснили журналисты, Иванишин дезертировал из 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады. Другие подробности преступлений, в которых его подозревают, неизвестны.

В Сети также есть видеозапись с подозреваемым, на ней военный выступал против СВО, заявил, что он и его товарищи отказываются выполнять боевые действия и уходят с позиций. Согласно этим кадрам, в плену Иванишин оказался в июне 2023 года. В начале января появилась информация, что его вернули на родину.

Ранее крановщик в Москве стал фигурантом уголовного дела по нескольким статьям. Его обвинили в государственной измене, изготовлении оружия, незаконном приобретении и хранении взрывчатки, теракте и участии в террористическом сообществе.