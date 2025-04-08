Российским военным поставили первые 30 грузовых дронов «Хозяйка»

Российским бойцам в зоне спецоперации передали первые 30 грузовых дронов «Хозяйка», способных нести до 15 килограмм воды и провизии. Об этом 360.ru сообщили в Народном фронте.

При необходимости беспилотники можно переоборудовать под сбросы боеприпасов. Название дрона произошло из оригинального функционала, «Хозяйка» привозит военным провиант и воду, как самая настоящая хозяйка дома.

Руководитель производства БПЛА подчеркнул, что дрон изначально проектировали как грузовой. Его можно оборудовать системой сброса боеприпасов для выполнения боевых задач, либо крепить на «Хозяйку» дымовые шашки для создания завес.

«Хозяйка» может лететь со скоростью до 60 километров в час в течение 20 минут и нести до 15 килограммов полезной нагрузки.

Также для военных разработали новую систему связи и управления БПЛА «Кузнечик». Комплекс способен выдержать почти любые частоты, что сильно затрудняет работу систем РЭБ противника.