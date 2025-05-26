Российский военный назвал освобождение из плена подарком для матери

Российский военнослужащий рассказал, что его возвращение из плена станет подарком ко дню рождения матери, которая не знает о его судьбе. Трогательное признание бойца показали в эфире телеканала «Россия 24».

«Завтра у мамы день рождения. Я думаю, для нее это будет сюрприз. Потому что она не знает, жив я или нет», — сказал он.

По словам солдата, он 2,5 месяца провел в подвале. На его глазах убивали и резали людей.

Попавшие в последнюю группу масштабного обмена пленными по формуле «1000 на 1000» российские военные обратились к президенту Владимиру Путину. Бойцы поблагодарили его за возвращение домой. Один из военнослужащих признался, что никогда не терял надежды, что попадет в обменный список и всегда верил, что вернется домой.

Финальный раунд обмена пленными между Россией и Украиной состоялся на территории Белоруссии 25 мая. Стороны передали друг другу по 303 человека.