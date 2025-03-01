Российский военнослужащий застрелил трех наемников ВСУ из пистолета

Наемники Вооруженных сил Украины не заметили, как российский военнослужащий подкрался к ним и открыл огонь. Менее чем за полминуты боец ликвидировал трех человек, рассказала в своем Telegram-канале волонтер Наталья Хим.

Англоязычные наемники спрятались от артиллерийского обстрела в лесу за обломками бронетехники. Российский боец бесшумно подобрался к ним и сделал три точных выстрела. Наемники один за другим упали на снег.

Успешную операцию провел, по словам Хим, военнослужащий Сил специальных операций. Он использовал пистолет с глушителем.

Ранее российские подразделения ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» разнесли командный штаб ВСУ в Юнаковке в Сумской области. Они узнали о его местоположении из-за ошибки датских журналистов, незаконно проникших в Курскую область ради видеорепортажа.