Наемники Вооруженных сил Украины не заметили, как российский военнослужащий подкрался к ним и открыл огонь. Менее чем за полминуты боец ликвидировал трех человек, рассказала в своем Telegram-канале волонтер Наталья Хим.
Англоязычные наемники спрятались от артиллерийского обстрела в лесу за обломками бронетехники. Российский боец бесшумно подобрался к ним и сделал три точных выстрела. Наемники один за другим упали на снег.
Успешную операцию провел, по словам Хим, военнослужащий Сил специальных операций. Он использовал пистолет с глушителем.
Ранее российские подразделения ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» разнесли командный штаб ВСУ в Юнаковке в Сумской области. Они узнали о его местоположении из-за ошибки датских журналистов, незаконно проникших в Курскую область ради видеорепортажа.
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