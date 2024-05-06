Российский снайпер ликвидировал в зоне СВО бойца с каской СС | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 07:28 Российский снайпер ликвидировал в зоне СВО бойца с каской СС ТАСС: российский снайпер ликвидировал боевика ВСУ с каской СС РИА «Новости»

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В зоне проведения спецоперации российский снайпер ликвидировал бойца Вооруженных сил Украины, который носил каску времен Великой Отечественной войны с эмблемой СС. Об этом сообщил ТАСС.

«Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времен войны, на которой были нарисованы руны СС», — отметил снайпер.

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По словам российского военного, ради доказательства ликвидации боевика ВСУ отечественная группа забрала каску. Трофей хранится в небольшом «музее» в месте расположения группировки.

Недавно российские бойцы ликвидировали в зоне СВО грузинского наемника Сосо Гугуташвили. Он сражался на стороне украинской армии. Его уничтожили в Новопокровке Донецкой Народной Республики.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с News.ru назвал новую цель СВО. Он отметил, что речь идет о ликвидации французских наемников.