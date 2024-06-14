Российский «Серп-ВС5» впервые использовали для подготовки операторов дронов

Автоматизированное устройство радиоэлектронного подавления малых дронов «Серп-ВС5» впервые начали применять для практического обучения операторов беспилотников. Об этом сообщил корреспондент ТАСС .

«Подготовка военнослужащих для работы в зоне специальной военной операции проходит по двум направлениям — применение беспилотников и противодействие им», — написали авторы материала.

На базе окружного учебного центра Ленинградского военного округа оборудовали отдельный класс по обнаружению и противодействию дронам.

Начальник лаборатории систем мониторинга НИИ Игорь Павлов рассказал, что до начала СВО о таких устройствах мало кто знал.

«Особой надобности в их активном применении не было, спецоперация дала им новую жизнь», — отметил он.

Ранее российская армия начала использовать новые дроны-бомбардировщики в зоне СВО. Устройства оснащены девятью слотами для гранат. Особенность в том, что беспилотник может атаковать в движении, радиус его действия — пять километров, а боевая нагрузка — до четырех килограммов.

Министр обороны Андрей Белоусов призвал нарастить закупку и отправку дронов в подразделения ВС России в регионах. Он также призвал к тому, чтобы на фронте было больше единообразия в поставляемой технике.