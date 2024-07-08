Российский летчик рассказал, какие планы могли быть на его семью на Украине

Российский летчик заявил, что после угона Ту-22М3 его семья стала бы заложниками

Российский летчик, которого украинские спецслужбы пытались завербовать для угона бомбардировщика Ту-22М3, предположил, что его семью по пути на Украину похитили бы и держали бы в заложниках. Об этом он рассказал в эфире телеканала « Россия 24 ».

«Моя семья, по их планам, должна была вылететь в Турцию, где их должны были встретить эти хлопцы (представители украинских спецслужб. — прим. ред.). А потом зачем-то в Молдавию, дальше на Украину, хотя речь шла о Европе», — заявил он.

Он отметил, что все выглядело неправдоподобно.

Утром стало известно, что ФСБ пресекла попытку угона бомбардировщика Ту-22М3. Украинские спецслужбы пытались завербовать российского летчика, предлагая ему три миллиона долларов и итальянское гражданство для членов семьи. Кроме того, украинский агент, представившийся Павлом, пытался угрожать близким пилота.

В конце февраля в Испании нашли убитым перебежчика Максима Кузьминова, в прошлом году угнавшего российский военный вертолет и расстрелявшего двоих боевых товарищей.