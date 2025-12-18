Российский дроновод вернул застрявший БПЛА, используя три предмета

Российский дроновод вытащил застрявший на украинских позициях беспилотник с помощью трех предметов. Об этом сообщил Telegram-канал RT .

«Веревка, беспилотник и клешня, распечатанная на 3D-принтере, — такой набор помог российским дроноводам вытащить „птичку“, которая застряла на территории ВСУ», — говорится в сообщении.

Об интересной операции рассказал боец с позывным Малыш. Бойцы отряда Гюнтера спецназа «Ахмат» показали разработанный им разведчик-бомбардировщик «Карлсон». Этот аппарат способен разнести украинские блиндажи, так как на нем установлен осколочно-фугасный снаряд.

Дроноводы также рассказали, что им приходится бить по целям с ювелирной точностью, так как боевики ВСУ используют своих соотечественников как живой щит.

Ранее под Красноармейском российский беспилотник распознал в перекрестившемся мужчине мирного жителя и улетел.