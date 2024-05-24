На Угледарском направлении ВСУ разбрасывают замаскированные бомбы с беспилотников. Об этом сообщил РИА «Новости» командир роты российской армии позывным Пират.

По его словам на Угледарском направлении украинские подразделения испытывают особую нехватку бойцов. Поэтому ВСУ начали применять разные хитрости, компенсируя дефицит людей дронами. У них появились FPV, которые способны нести на себе до килограмма взрывчатки. Также украинские боевики маскируют бомбы под пачки из-под кофе, сахара, шоколада, разбрасывая по российским позициям.

У подразделений РФ есть «бегунки» — это люди, которые бегут на передовые позиции с продовольствием для бойцов. Раньше они высыпали все содержимое рюкзака на землю.

«Затем в этой груде начали находить замаскированные взрывчатки. Поэтому теперь передаем все только в упакованных мешках», — добавил боец.

Побывавший на Украине британец заявил о нежелании местных жителей продолжать конфликт. По его словам, общество не понимает, для чего это нужно.