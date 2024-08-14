Российские войска уничтожили базу топлива для техники ВСУ

Действующие в зоне проведения специальной военной операции группировки российских войск ударили по топливной базе украинской бронетехники. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что удар по цели нанесли оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники. Кроме того, российские войска успешно поразили скопления живой силы и техники противника в 149 районах проведения специальной военной операции.

«Поражены топливная база военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах» — заявили в пресс-службе.

Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили запущенные украинскими боевиками четыре тактические ракеты «Точка-У», две управляемые авиационные бомбы Hammer, а также три реактивных снаряда HIMARS. В воздухе перехватили 147 украинских беспилотников, из которых 119 вылетели за пределы зоны проведения специальной военной операции.

Ранее в Минобороны уточнили, что 37 украинских дронов уничтожили в воздушном пространстве Курской области, столько же сбили в Воронежской области. До Белгородской области долетели 17 украинских беспилотников, до Нижегородской — 11, до Волгоградской — девять. Три дрона уничтожили на Брянской областью, два — над Орловской и один — над Ростовской.