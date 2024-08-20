Российские войска ударили по местам дислокации ВСУ и наемников под Киевом

РИА «Новости»: ВС РФ атаковали места дислокации иностранных наемников под Киевом

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России ударили по местам дислокации украинских войск и иностранных наемников в пригороде Киева. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, несколько взрывов прогремели в районе Вышгорода.

«Именно там ночью было несколько ударов по местам дислокации бандеровцев», — добавил Лебедев.

На место направились вертолеты и скорые для эвакуации. Рядом с Вышгородом есть большой полигон, снабженный целями для стрельбы и макетами домов для отработки штурмовых действий, рассказал подпольщик. Он объяснил, что именно там зарубежные наемники проводят боевое слаживание подразделений ВСУ.

Ранее Лебедев сообщил, что иностранных наемников на Украине стали назначать на сержантские должности для командования мобилизованными.

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