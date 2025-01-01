Российские войска пересели на квадроциклы и стали неуловимыми для дронов ВСУ

Действующие в зоне спецоперации российские военные перешли на новую тактику для штурма позиций украинских войск. До места скопления противника они добираются на электроскутерах и квадроциклах. Транспортные средства хорошо маневрируют, что сделало бойцов неуловимыми для ударов беспилотников, отметили в материале газеты The New York Times .

Автор статьи изучил видео, которое ему предоставили украинские военные. На кадрах группа российских бойцов быстро передвигалась по изрытой воронками дороге на электрических скутерах, а основные силы оперативно проехали на вездеходах по полям.

По словам командования ВСУ, видео сняли около Торецка во время очередного штурма.

«Поразить одну единицу оборудования, перевозящую 15 человек, можно довольно легко. Но когда эти 15 человек ездят на электрических скутерах, это очень большая проблема», — заявил украинский офицер Дмитрий Павленко-Крыжешевский.

Он пояснил, что в случае воздушной атаки или обстрела российские военные быстро рассредоточиваются, но при этом продолжают двигаться к цели, освобождая один населенный пункт за другим.

По итогам 2024 года российские военные в зоне СВО и Курской области освободили 214 населенных пунктов, включая Авдеевку, Угледар и Селидово. Самыми успешными месяцами для продвижения российских войск стали май и сентябрь.