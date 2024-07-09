Российские войска освободили село Яснобродовка

Минобороны: ВС России взяли под контроль Яснобродовку

Фото: РИА «Новости»

Село Яснобродовка в ДНР перешло под контроль российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр». Бойцы улучшили тактическое положение в этой зоне ответственности.

ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Миролюбовка, Красноармейск, Водяное, Тимофеевка, Торецк и Второе.

«Потери противника составили свыше 420 военнослужащих», — добавили в пресс-службе.

ВСУ лишились четырех автомобилей, боевой бронированной машины, двух гаубиц Д-30 и противотанковой пушки «Рапира».

Ночью 9 июля российские войска уничтожили технику НАТО и 40 украинских военных при ударе по базе «Запорожская Сечь». До 100 боевиков ВСУ получили ранения.

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