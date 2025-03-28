Российские войска нанесли семь ударов по военным целям на Украине за неделю

Групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками нанесли российские военные по военным целям на территории Украины в период с 22 по 28 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что успешно поразили инфраструктуру военных аэродромов, учебный центр ВСУ, а также пункты управления, цеха сборки и хранения украинских беспилотников.

Кроме того, под удары высокоточным оружием и дронами попали точки подготовки операторов летательных аппаратов, склады боеприпасов и места временной дислокации националистов и украинских боевиков.

О поражении украинского военного аэродрома и арсеналов с реактивными снарядами и боеприпасами ВСУ Минобороны сообщило в минувший четверг, 27 марта.

В ведомстве уточнили, что российские войска также нанесли удар по скоплениям живой силы и техники украинских боевиков и иностранных наемников в 157 районах проведения специальной военной операции.