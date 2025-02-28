Российские военные в зоне СВО заполучили редкий советский пулемет

Очередным трофеем российской армии в зоне проведения спецоперации стал пулемет Никитина — Соколова ТКБ-521. В советское время эта модель подлежала утилизации, сохранились лишь некоторые экземпляры, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель» .

Редкую модель солдаты заполучили в боях с военнослужащими Вооруженных сил Украины и приняли на вооружение. ТКБ-521 проиграл пулемету Калашникова в конкурсе на единый пулемет Вооруженных сил СССР. Производители уничтожили не все экземпляры, часть пулеметов отправили на склады.

В начале 2025 год стало известно, что российская группировка в зоне СВО получила новые легкие ручные пулеметы РПЛ-20. Концерн «Калашников» представил это оружие калибра 5,45 миллиметра летом 2024 года и получил хорошие отзывы. Росгвардия захотела взять пулеметы на вооружение.