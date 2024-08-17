Российские военные уничтожили РСЗО M270 MLRS в Сумской области

Российские военные высокоточным ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер» ликвидировали американскую реактивную систему залпового огня M270 MLRS неподалеку от населенного пункта Бездрик в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Расчет ОТРК „Искандер“ нанес удар по выявленной огневой позиции РСЗО M270 MLRS», — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в результате удара M270 MLRS была полностью уничтожена вместе с личным составом националистов.

Ранее стало известно, что ВС России точными ударами ликвидировали радиолокационную станцию «ТРМЛ-4Д» и украинскую установку зенитного ракетного комплекса «Ирис-Т на территории Сумской области.

Кроме того, украинская армия лишились трех вертолетов и фронтового бомбардировщика Су-24 на нескольких военных аэродромах страны.