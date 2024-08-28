Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Российские бойцы сорвали ротацию солдат Вооруженных сил Украины в районе Журавлей Курской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Удары военные наносили расчетом Д-30, удалось уничтожить три автомобиля противника и около 20 солдат, добавили в ведомстве.

«Таким образом, ротация была сорвана», — рассказал источник агентства, отметив, что за это отвечали бойцы морской пехоты.

В министерстве обороны ранее сообщили, что ВС России отразили атаки штурмовых украинских групп в Комаровке, Малой Локне, Нечаеве и Черкасском Поречном под Курском. ВСУ на этом направлении в результате боев потеряли до 40 солдат убитыми и ранеными, танк, четыре боевые бронированные машины и два авто.

Также бойцы группировки войск «Север» уничтожили украинскую реактивную систему залпового огня «Град» в Курской области.