Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Курской области

ТАСС: ВС России сорвали ротацию украинских боевиков под Курском

Фото: РИА «Новости»

Российские бойцы сорвали ротацию солдат Вооруженных сил Украины в районе Журавлей Курской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Удары военные наносили расчетом Д-30, удалось уничтожить три автомобиля противника и около 20 солдат, добавили в ведомстве.

«Таким образом, ротация была сорвана», — рассказал источник агентства, отметив, что за это отвечали бойцы морской пехоты.

В министерстве обороны ранее сообщили, что ВС России отразили атаки штурмовых украинских групп в Комаровке, Малой Локне, Нечаеве и Черкасском Поречном под Курском. ВСУ на этом направлении в результате боев потеряли до 40 солдат убитыми и ранеными, танк, четыре боевые бронированные машины и два авто.

Также бойцы группировки войск «Север» уничтожили украинскую реактивную систему залпового огня «Град» в Курской области.

Семья 16-миллионного гостя выставки «Россия» рассказала о поездке в Самарскую область

Зачем Зеленскому новый «саммит мира», если у него есть «план перемоги» над Россией?

Президент Украины Владимир Зеленский. Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Возвращение за свои. Туристы, брошенные «Аэрофлотом» за границей, дошли до Верховного суда

Maksim Konstantinov

«Как с цепи сорвутся». Что сулит коридор затмений осенью-2024

Пироги с орехами и баня. Как отметить православный праздник Ореховый Спас

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте