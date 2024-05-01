Российские военные разбомбили места расположения ВСУ в Харькове | 360°

Спецоперация 01 мая 2024, 13:45 Российские военные разбомбили места расположения ВСУ в Харькове Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по местам расположения ВСУ в Харькове РИА «Новости»

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Российские войска ударили по местам расположения Вооруженных сил Украины на северной окраине Харькова. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В указанном районе вдоль объездной дороги дислоцируется личный состав ВСУ.

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«Прилетел ФАБ <…> это, скорее всего, Большая Даниловка», — отметил Лебедев.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 11:57 в Харькове объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщили о взрывах в городе. Подробной информации по этому поводу не поступало.

Утром 1 мая стало известно, что российские военные атаковали ангар с украинской военной техникой в Дмитровке в Николаевской области. Ударам подвергся Очаков и прилегающая территория.