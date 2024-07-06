Российские военные поразили стоянки БПЛА Bayraktar в зоне СВО

Минобороны: ВС России поразили стоянки БПЛА Bayraktar на двух аэродромах ВСУ

Российские военные поразили стоянки турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на двух аэродромах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Вооруженные силы России поразили стоянку беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на двух военных аэродромах, склад авиационных средств поражения, скопления техники и живой силы», — отметили в ведомстве.

Кроме того, ВС России ликвидировали две пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300, а также ударили по хранилищу топлива и нефтеперерабатывающему заводу.

«За сутки российские силы противовоздушной обороны сбили три крылатые ракеты Storm Shadow, управляемую авиационную бомбу Hammer и противорадиолокационную ракету Harm», — добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что российские войска освободили село Сокол в Донецкой Народной Республике.