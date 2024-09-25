Российские военные пересели на китайские бронеавтомобили в зоне СВО

Бронеавтомобили Hushi китайского производства появились в распоряжении российских военных, действующих в зоне проведения специальной военной операции. Фотографии с новой техникой опубликовали авторы Telegram-канала «Уголок Ситха».

Бойцы модернизировали транспортные средства, установив решетчатые экраны на кузов, а над местом размещения пулеметчика установили дополнительную защиту от вражеских беспилотников в виде козырька, прозванного мангалом.

Полученные бронеавтомобили весят 6,5 тонны и способны развивать скорость до 115 километров в час по шоссейным дорогам.

В начале марта бойцы группировки «Центр», принимавшие участие в освобождении Авдеевки, оценили качество турецкого бронеавтомобиля Kirpi, брошенного украинскими боевиками. По словам российских военных, машина не предназначена для европейского климата, так как там отсутствует элементарная «печка».

Кроме того, транспортное средство оказалось не особо эффективным из-за низкой проходимости, вызванной весом в 20 тонн.