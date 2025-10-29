Российские военные освободили Вишневое в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится к северу от границы с Запорожской областью в полосе наступления российской армии, рядом с освобожденной 27 октября Егоровкой.

Российские военные за сутки нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. Противник потерял на этом участке фронта до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу и станцию радиоэлектронной борьбы.