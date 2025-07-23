Российские военные освободили Варачино в Сумской области

Поселок входит в состав Юнаковской сельской общины Сумского района, граничащего с Курской областью.

Кроме того, российские военные на этом участке фронта поразили живую силу и технику двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в Сумской области, а также механизированной бригады и штурмового полка в Харьковской. Противник потерял здесь до 165 военнослужащих, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий, станцию радиоэлектронной борьбы и склад.

Предыдущий населенный пункт в регионе — село Бессаловка — российские военные освободили 7 июля.