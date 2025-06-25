Подразделения группировки войск «Восток» освободили село Ялта в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Населенный пункт находится на северо-западе республики, у границы с Днепропетровской областью Украины, к северу от села Запорожье, освобожденного в субботу.

Военнослужащие группировки за сутки нанесли поражение двум механизированным бригадам, штурмовому полку, а также полку беспилотников и бригаде морской пехоты ВСУ. Противник потерял на этом участке фронта более 190 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Накануне российские военные силами группировки войск «Юг» освободили село Дылеевка, тоже расположенное в ДНР.