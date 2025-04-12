Российские военные обманули бойцов ВСУ с помощью изоленты

Российские военные придумали необычный способ, как войти в доверите к бойцам ВСУ. Для этого они использовали изоленту, сообщил в Telegram-канале Wargonzo боец с позывным Артист.

По словам Артиста, один из операторов беспилотных летательных аппаратов обматывал изолентой свой дрон. Благодаря этому дополнению боевики ВСУ считали, что над их позициями летает их собственный дрон.

БПЛА с желтой изолентой часто запускали в сторону украинских позиций. Бойцы ВСУ же приветственно махали пролетающему беспилотнику.

«Спокойно там летал как свой, и никто даже не думал его сбивать», — резюмировал солдат.

Победивший бойца ВСУ в рукопашной схватке штурмовик 39-й мотострелковой бригады Андрей Григорьев сумел обмануть группу выслеживающих его украинских военных и остаться в живых. После ножевого боя он уничтожил еще двух украинских боевиков.