Минобороны сообщило об ударе по пункту управления группировки ВСУ «Хортица»

Российские военные нанесли поражение передовому пункту управления группировки украинских войск «Хортица». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По пункту управления ударили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России. Им также удалось поразить склад боеприпасов, скопления живой силы и техники противника в 144 районах проведения спецоперации.

Средства ПВО сбили шесть ракет ATACMS американского производства, девять французских управляемых авиационных бомб Hammer, два реактивных снаряда HIMARS и 57 БПЛА самолетного типа.

Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российская армия нанесла удар по группировке ВСУ из приблизительно 90 боевиков в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов предположил, что в распоряжении ВСУ осталось всего четыре бригады, и их уничтожение может стать финальным этапом специальной военной операции.