Российские военные нанесли удар по пункту управления группировки ВСУ «Хортица»
Минобороны сообщило об ударе по пункту управления группировки ВСУ «Хортица»
Российские военные нанесли поражение передовому пункту управления группировки украинских войск «Хортица». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
По пункту управления ударили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России. Им также удалось поразить склад боеприпасов, скопления живой силы и техники противника в 144 районах проведения спецоперации.
Средства ПВО сбили шесть ракет ATACMS американского производства, девять французских управляемых авиационных бомб Hammer, два реактивных снаряда HIMARS и 57 БПЛА самолетного типа.
Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российская армия нанесла удар по группировке ВСУ из приблизительно 90 боевиков в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов предположил, что в распоряжении ВСУ осталось всего четыре бригады, и их уничтожение может стать финальным этапом специальной военной операции.