Российские военные нанесли удар по месту, где совещалось командование ВСУ

Российские военные нанесли удар по месту, где командный состав ВСУ проводил совещание. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по <…> месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ», — сообщили в министерстве.

Также, по его данным, удалось поразить американские РСЗО HIMARS, из которых планировали нанести очередной удар по Крыму.

Накануне Минобороны сообщало об уничтожении пусковых установок HIMARS, использовавшихся 23 июня для ракетной атаки на Севастополь.

В четверг командир зенитного дивизиона рассказывал, как комплекс С-350 «Витязь» одновременно поразил не менее 12 таких ракет.