Российские силы ПВО за сутки сбили 6 ракет РСЗО Vampire

Российские системы ПВО за сутки уничтожили шесть ракет РСЗО Vampire и 320 беспилотников ВСУ. Статистику предоставило Минобороны России в мессенджере «Макс» .

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, шесть ракет реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и 320 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в сводке ведомства.

Черноморский флот в восточной части Черного моря уничтожил украинский безэкипажный катер.

В Киеве и других городах Украины за ночь прогремело шесть серий взрывов.

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска ударили комплексом «Орешник» по объектам военного управления Украины. Били по противнику ракетами «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также беспилотниками. Атака шла по авиабазам и предприятиям ОПК Украины.